Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında Pazar günü bazı mahallelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Merkez ilçeler İpekyolu, Edremit, Tuşba ile birlikte Gürpınar, Gevaş ve Çaldıran ilçelerindeki birçok mahallede enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00 - 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Abdurrahman Gazi, Akköprü, Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Dereüstü, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-12.00 saatleri arasında; Bostaniçi mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında; Taşkonak ve Kurubaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında; Altıntepe, Alabayır, Beyüzümü, Kalecik, Seyrantepe, İskele, Kalecik, Bardakçı, Şemsibey, Tevekli, Topaktaş, Yeşilköy, Yumrutepe, Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal ve Yuva mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00-14.00 saatleri arasında; Kalkandelen, Kışla, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik, Soğuksu ve Yavuz Selim mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.