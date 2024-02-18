Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen protesto eyleminde basın açıklaması yapıldı.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Muhammed Garip Cesur, İsrail'in son 24 saatte 112 sivili katlettiğini söyledi.

Gazze halkının başta yiyecek olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkati çeken Cesur, "Gazze Şeridi'nde Filistinli bir baba ekmek bulabilmek için çıktığı evine döndüğünde tüm ailesinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. İsrail sadece bombaları değil, açlığı silah olarak kullanıyor. Filistinliler bir parça ekmek alabilmek için verdikleri mücadele bölgedeki kıtlığın göstergesi. 350-400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip, işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık susuzlukla mücadeleye devam ediyor. Gazi'deki bir buçuk milyon insan hayatta kalmanın mücadelesini veriyor." diye konuştu.