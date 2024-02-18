Van’a gelen ziyaretçilerin en çok merak ettiği yerlerden biri olan Akdamar Adasına ayakbastı ücreti ve tekne ücreti derken maliyet yükseliyor.

AKDAMAR’IN ÖNEMİ

Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Akdamar Adası doğal güzellikleri ve geçmişi ile yılın hemen her mevsiminde ziyaretçi çekiyor. Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde ziyaret edilen ada 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Abbasi Halifesi Muktedir döneminde Vaspurakan Prensi Gagik’e Kral unvanı vermesinin üzerine ülkede yaşanan barış ikliminin emaresi olarak Akdamar Adası’nda 915-921 yılları arasında “Ahtamar Kutsal Haç Kilisesi” yapıldı.

Akdamar Kilisesi’nde yılda 1 defaya mahsus olmak üzere eylül ayının 2’nci pazarı ayin düzenleniyor. Ayinlere yurt içi ve dışından pek çok kişi katılıyor.

AKDAMAR ADASINA GİDEN YOL

Gevaş İlçesi’nde bulunan Akadamar Adasına gitmek için Van merkezden her gün belli aralıklarla hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi Gevaş Otobüsleri ile Akdamar Adası’na giden tekne noktasına ulaşmak mümkün.

Merkez yönünden ilk sefer saat 6.40’ta otogardan başlarken, Gevaş yönüne yapılan son sefer saat 19.00’da sona eriyor.

Gevaş yönünden, Van Büyükşehir Belediyesi Gevaş otobüsü ile en geç saat 19.00’da merkeze dönmek mümkün.

ZİYARET MALİYETLERİ

Van’ı ziyaret edenlerin en çok merak ettiği soru ise ulaşım maliyetleri. Van merkezden Akdamar Adası tekne kalkış noktasına Van Büyükşehir Belediyesi Gevaş otobüsü ile tam 48 TL ve öğrenci ücreti 36 TL ödeyerek ulaşmak mümkün. Ayrıca kooperatiflere ait minibüslerle de seyahat edilebiliyor.

Gevaş yolu 40’ıncı kilometre üzerinde bulunan motorlu Akdamar taşıtları (tekne) taşıma ücreti ise kişi başı 90 TL.

Ayrıca Gevaş ve Edremit ilçelerinden de deniz motorları ile adaya gidilebiliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Van Akdamar Anıt Müzesi (Akdamar Adası/Kilisesi) giriş ücreti ise 290 TL.

Giriş ücretinin 290 TL olduğu Akdamar Adası’na, bedeli 60 TL olan müze kart ile ücretsiz şekilde girmek de mümkün. Ayrıca 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük kişiler de yalnızca tekne ücretini ödeyerek adaya ücretsiz şekilde girebiliyor.