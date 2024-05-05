TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı diplomanın sahte olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Karahasan bugün (5 Mayıs) KKTC’de ifadeye çağırıldı ve burada telefonuna ve dijital materyallerine el konuldu. İfadesinin ardından tutuklanan Karahasan, yarın mahkemeye çıkarılacak.

Sefa Karahasan’ın doktora diplomasının sahte olduğu iddiasıyla kurumla ilişkisinin kesilmesi için 18 Nisan’da merkeze yazı yazıldı. Bu süreçte üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de Karahasan’ın serbest bırakılması için devreye girdi.

Haberde ayrıca, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTBÜ) sahte not girişleriyle 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verildiği iddiası da yer alıyor. Bu gelişmeler, Karahasan’ın tutuklanmasıyla birlikte daha geniş bir soruşturmanın da gündeme gelmesine sebep olabilir.