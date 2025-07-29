Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte bugün en yüksek sıcaklık değerinin 37 derece ile Çatak ve 36 derece ile Bahçesaray’da görüleceği kaydedilirken, önümüzdeki günlerde de sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı kaydedilirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi de bekleniyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ ŞU ŞEKİLDE;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 29

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 29

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 29

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu 36

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 30

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu 33

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu 37

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu 35

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu 33

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu 34

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 35

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 33

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 33