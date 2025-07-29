Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte bugün en yüksek sıcaklık değerinin 37 derece ile Çatak ve 36 derece ile Bahçesaray’da görüleceği kaydedilirken, önümüzdeki günlerde de sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklendiği aktarıldı.
Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı kaydedilirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi de bekleniyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ ŞU ŞEKİLDE;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 29
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 29
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 29
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu 36
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 30
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu 33
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu 37
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu 35
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu 33
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu 34
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 35
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 33
Saray: Parçalı ve çok bulutlu 33