Dönemin teknolojisiyle mücadele eden ve pilli fabrikasyon saatlere karşı direnen antika saatler, meraklıları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Van’da yaşayan Mehmet İnsel, 40 yıllık babadan kalma küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ederek kaybolmaya yüz tutmuş zanaatı devam ettiriyor. Koleksiyonerlerin ilgi odağı olan antika cep ve kol saatlerin onarımını yapan İnsel, baba mesleğini severek sürdürüyor.

“Eski saatleri onaran çok az usta kaldı”

İHA muhabirine konuşan saat ustası Mehmet İnsel, küçük yaşlarda başladığı baba mesleğini severek sürdürdüğünü belirtti. Saatlerin çok değiştiğini ve artık eski kurmalı saatlerin kaybolmaya yüz tutuğunu ifade eden saat ustası İnsel, “Tamir için antika saatler gelince eski yılları hatırlatıyor. Tamir için 40 yıllık, 50 yıllık saatler geliyor. Eski klasik saatler titizlikle yapılıyordu. Tabi şu an tüm saatler pilli olmuş. Genellikle hazır motorlu oluyorlar ve hiç ustalık yok. Akıllı saatlerin tamiri olmuyor.

Dijital saatler tamir ediliyor. Gençler de eski klasik saatleri kullanıyor. Gençlerin getirdiği saatlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Manevi değeri olan çok sayıda saat getiriliyor. Şu an bu tür eski saatleri onaran çok az usta kaldı” dedi. Dededen kalma kurmalı cep saatini tamir için getiren Ahmet Gülçek isimli vatandaş ise saat dükkanının yaklaşık 40 yıllık müşterisi olduğunu kaydetti.İHA