VEDAŞ tarafından bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bugün devam edecek olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Van’ın 6 ilçesinde yer alan bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Enerji kesintisinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bükeç, Oğuldamı, Örmeli, Geziyurt, Kalkanlı, Kılıçtutan, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Dağseven, Kırkgeçit, Kapçık, Topyıldız Beşbudak, Çepkenli, Geçerli, Özlüce, Taşlıyazı, Akdoğu, Çatakdibi, Dolaylı, Yalınca, Dikbıyık, Üçdoğan Mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Aşağıakçagül, Yarımkaya, Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Sağmalı, Çakmak Mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Çakmak Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bahçıvan, Şerefiye, Cumhuriyet, Hafiziye, Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 12.00 saatleri arasında Erginler Mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

10.00 – 13.00 saatleri arasında Değirmen, Liman, TOKİ, Mirhasan, Pınar, Sungurlu, Keskin, Papatya, Çatbayır, Düzbaşı Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.