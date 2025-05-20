20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle Türkiye Merkez Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fırat Çenberlitaş açıklamalarda bulundu.

Çemberlitaş; “Türkiye, dünya bal üretiminde Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak son yıllarda iklim değişikliği, bilinçsiz tarım uygulamaları, pestisit kullanımı ve habitat kaybı gibi nedenlerle arı popülasyonlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Arılar sadece bal üreticisi değil, doğanın dengesini sağlayan canlılardır. Gıda zincirimizin devamlılığı arıların varlığına bağlı. Onları korumak, hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Çenberlitaş, Türkiye Merkez Bal Üreticileri Birliği olarak çiftçilere yönelik bilinçlendirme kampanyaları, arı dostu tarım teknikleri ve yerel üreticilerin desteklenmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Aynı zamanda vatandaşlara da çağrıda bulunan Çemberlitaş, “Lütfen yerel üreticiden bal alın, arı dostu bitkiler ekin ve doğayı koruyun. Dünya Arı Günü, sadece bal üretimini değil, tüm ekosistemi ayakta tutan arıların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir gün. Unutulmamalı ki: Arı varsa, hayat var.” diye kaydetti.