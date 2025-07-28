Van’ın kültürel zenginliklerine ve birlik ruhuna dikkat çekmek isteyen sanatçı Selam Salar Çakay, kaleme aldığı ‘Bahar Rüzgarı’ adlı şarkısını notaya da döktü.

2011 yılında Van’ı sarsan büyük depremin, şehirde derin izler bıraktığını ifade eden Çakay, “Bildiğiniz üzere 2011 yılında tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı Van. Bu depremde yitirdiğimiz canlarla beraber tabiri caizse nefes alamaz bir hale gelmiştik. Birçok kişinin terk edip gittiği Van adeta derin bir sessizliğe bürünmüştü. Hepimizi derinden etkileyen bu dönemde moral, motivasyon ve toplumsal kalkınmaya ihtiyacımız vardı.” dedi.

Şarkının ilk iki kıtasını İstanbul’da kendi imkanlarıyla kaydettiğini belirten sanatçı, Van’da çektiği kliple çalışmasını tamamladı. Şarkı, tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Vanlı sanatçı Selam Salar Çakar, Van’ın kalkınmasına katkıda bulunma arzusuyla ortaya koyduğunu belirttiği eseri hakkında son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Tam da bu dönemin akabinde öncülüğünü Murat Oto hocanın yaptığı "Van konulu sanat müziği beste yarışması" düzenlenmişti. Bu yoğun duygular içinde ben de hislerimi 4 kıta şeklinde yazıp besteledim. Sonraki süreçte de ilk iki kıtasını kendi imkanlarımla İstanbul'da kayıt altına aldım ve Van'da bir klip çekerek tüm dijital müzik kanallarında yayınladım.”