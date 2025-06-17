Markanın yöneticisi Naime Polat, “Rumi, Anadolu’dan ilham alan bir isim. 2017 yılında evlerde üretimle başladık. 2023'te ise Rumi atölyeyi kurarak daha kurumsal bir yapıya geçtik. Bugün 15 kadın usta ile aktif olarak çalışıyoruz. 45 kadın zanaatkarla da dönüşümlü olarak üretim yapıyoruz. Rumi’nin oluşturduğu kilim ağında ise 100'den fazla kadın zanaatkar kayıtlı. Bu kadınlar sipariş oldukça üretime katılıyor.” dedi.

“20 AYRI KATEGORİDE ÜRÜN ÜRETİYORUZ”

Naime Polat, kilim motiflerinin taşıdığı anlamlara dikkat çekerek, “Her motif bir anlam ifade eder. Bu motifleri bir araya getirerek 20 ayrı kategoride değerlendirdik. Anahtarlıktan perdeye, yastıktan kıyafete kadar birçok ürün tasarlıyoruz. Özellikle hediyelik ürünler, en küçüğü anahtarlık olmak üzere en büyüğü kilim, perde, ev dekorasyon ürünleri, yastık, çantalar, çanta askıları, enstrüman askıları, ajanda kılıfları, bilgisayar, laptop kılıfları ve çeşitli tablolar ve kıyafet üretmeye başladık. Bu motifleri farklı farklı tasarlayarak kıyafetlerde, ceket, etek gibi ürünlerde kullandık.” sözlerine yer verdi.

“ÇALIŞANLARIMIZA EĞİTİM FIRSATI SUNUYORUZ”

Polat, “Rumi’nin en önemli sosyal yönü ise kadınlara sağladığı istihdam ve eğitim fırsatları oldu. Birçok kadın küçük yaşta bu işi ailelerinden öğrenmişlerdi. Ama dokudukları motiflerin anlamını bilmiyorlardı. Eğitimlerle her motifin anlamını öğrettik, içselleştirmelerini sağladık.” ifadelerine yer verdi.

“KADINLAR MOTİFLERLE HİKAYELERİNİ ANLATIYOR”

Kilim dokumanın sadece el sanatı olmadığını ifade eden Polat, “Aynı zamanda kadınların duygularını, yaşamlarını ifade ettiği bir alan. Kadınlar dokudukları motiflerle adeta hikayelerini anlatıyor. Eli belinde olan motif ‘güçlü kadını’, yıldız çiçeği motifi ‘üretkenliği’, koç boynuzu motifi ‘erkek gücünü’, nazar motifleri ise ‘korunma arzusunu’ yansıtıyor.” dedi.

“KADINLARIN HAYATA DAHA GÜÇLÜ KATILMALARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Birbirinden güzel el emeği göz nuru olan ürünlerin hem internet üzerinden hem de Van Bedesten Çarşısı’nda yer alan mağazadan satışa sunduklarını dile getiren Polat, “Van halkı kilimi tanıyor ama bu kadar farklı ürüne dönüştürülmüş halini daha önce görmemişti. Mağazamızda çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sosyal sorumluluk yönü olduğu için de çalışanlarımıza eğitimler düzenliyoruz, özgüven kazanmaları, sosyalleşmeleri için destek oluyoruz. Kadınların hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca ilerleyen dönemde yeni workshop ve etkinliklerle halkı dokuma kültürüyle buluşturmayı da planlıyoruz. Daha önce yaptığımız etkinlikler çok ilgi gördü. Bu etkinliklerimizde kadınlar kısa sürede kendi anahtarlıklarını, bilekliklerini yaptı.” sözlerine yer verdi.

“KAZANDIĞIMIZ KALPLER BİZE YETİYOR”

Son olarak Naime Polat şu sözlerle duygularını dile getirdi;

“Çok büyük kazançlarımız olmayabilir ama kazandığımız kalpler bize yetiyor. Çünkü her kadın tezgah başında hayatını dokuyor. Onların emeğinin karşılığını almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Kilim, sadece bir ürün değil, geçmişin, kültürün ve kadının sesidir.”