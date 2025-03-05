Van eski milletvekili Fatih Çiftci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın teklifleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla yeniden AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Fatih Çiftci, görev sonrası yaptığı paylaşımda; “AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Sn. Hayati Yazıcı’nın teklifleri, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla yeniden AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım. Takdir ve teveccühleri için şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.