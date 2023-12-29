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Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi.

Müdür Görentaş, Vanlı üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğini, e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkânından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabileceğini ifade etti. Müdür Görentaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024 tarihinde biteceğini hatırlatarak, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için ilçe müdürlüklerinin ÇKS başvuruları için Cumartesi ve Pazar günleri de açık olacağını hatırlattı. Müdür Görentaş,

1 Eylül Cuma günü itibariyle başlayan 2024 üretim yılı ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024 günü mesai bitimine kadar devam edeceğini söyledi. Müdür Görentaş, ilk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin ise il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerektiğini vurguladı.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK OLACAK

Konuyla alakalı Vanlı çiftçilere uyarılarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "2024 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlamıştı.

Bu başvurular 02 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir. 2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan ve beyanlarında herhangi bir değişiklik olmayan üreticilerimiz 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla yapabileceklerdir. Ayrıca dileyen üreticilerimiz ÇKS'ye kayıtlı oldukları İlçe Müdürlüklerimize gelmek suretiyle de, 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını yapabilme imkânına sahiptirler.

Tarımsal destekleme ödemelerinden faydalanmak (fındık alan bazlı gelir desteği, mazot ve gübre desteği v.b.) için mutlaka ÇKS kaydı gerekli olduğundan dolayı, tüm üreticilerimizin; 01.09.2023 ile 02.01.2024 tarihleri içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya İlçe Müdürlüklerimize gelerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için İlçe Müdürlüklerimiz ÇKS başvuruları için 30 Aralık 2023 Cumartesi ve 31 Aralık Pazar günleri açık olacaktır" ifadelerini kullandı.