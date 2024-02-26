Uygulama Oteli’nde düzenlenen sertifika törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, vali yardımcıları, bazı kurum amirleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, devletin ve milletin kaynaklarını, yine devletin ve milletin gerçek sahibi olan millete harcamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında Van’da hayata geçirilen projelere de değinen Vali Balcı, “Şimdiye kadar 111 tane anaokulu ve kreşi bitirdik, 9 tane daha yapacağız. Yine bütün ilçelerde kadın kooperatifleri kurduk. İnşallah onları daha da genişleteceğiz. Bunun yanında Van’da 100 kadın aile destek merkezimizi kurduk ve yaklaşık 30 bin kadın buralarda değişik eğitimler alıyor.

Yine bunun yanında 100 tane okulu restore ederek köy yaşam merkezlerini kurduk. Orada da köydeki bayanlarımıza eğitimler veriliyor. 75 bin kadını gezi programlarına gönderdik. Yine yaklaşık 25 bin kadın tiyatro, sinema, söyleşi ve geziye katıldı. 20 bin öğrencimiz, kurduğumuz etütlere gidiyorlar. İnanıyorum ki 5 yıl boyunca bu proje devam ederse Van, eğitimde ilk 20’ye girecektir. Ben tüm bunların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan ise belediye hizmetlerine değinerek, “Bir liderin başarısı ekibine, bir ekibin başarısı da liderine bağlıdır. AK Parti’li olmayan belediyelerin hizmetleri neydi? Çocuklarımızı kandırmak, dağa götürmek, hizmeti, özgürlüğü, barışı ve huzur kentlerini engellemekti. Ama şimdi bakıyoruz, valim aynı zamanda belediye başkan vekilliğini yapıyor.

Onun tek derdi var. Heyecanla ve isteyerek projelerini anlatıyor. Valimin kullandığı bir kelimeyi hiç unutamıyorum. Dedi ki; ‘İmkanlar varken, bu millet için kullanmalıyız.’ Bu çok kıymetli. Düşünce, görüş ne olursa olsun hiç bakmadan eğer ki bu adam devletin bütün imkanlarını kendi enerjisini yaparak projelere döküp kullanıyorsa bu çok önemlidir. Biz artık diyoruz ki; sehirlerimiz terörle anılmasın, artık annelerimiz gözyaşları dökmesin, gençlerimizin eli kalem tutsun. Biz artık barışı, baharı, sevinci hep birlikte yaşayalım diyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de yaptığı sunumunda “Anne Üniversitesi” projesine değindi. 20 Aralık’ta start alan Anne Üniversitesi’nin her yaştan bireyin örgün eğitim kademeleri dışında eğitim öğretim sürecine dahil olmasını amaçladıklarına dikkat çeken Biçek, “Bu yönü ile hayat boyu eğitim yaklaşımları günümüz toplumsal şartlarında vazgeçilmez değerdedir.

Bu anlamda ‘Anne Üniversitesi’, üniversiteye gidememiş veya örgün eğitim süreçleri dışında kalmış kadınların hayallerini gerçekleştirebilecekleri, çocuklarının gittiği üniversite ortamını yakından görmeleri, tanıyabilmeleri, bilgi ve deneyimlerini arttırmalarını ve daha nitelikli zaman geçirebilmeleri, kültür, iletişim, sağlık, teknoloji, beslenme, gelişim ve bunun gibi konularda gelişim sağlayacakları bir platform sunmaktadır” diye konuştu.

Sertifikalarını alan anneler ise üniversite mezunu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Van YYÜ’de iki çocuğuyla birlikte üniversite okumanın haklı gururunu yaşadığını aktaran Semiha Sönmez isimli anne de, “Ben anneyim, iki çocuğum da aynı üniversitede öğrenci. Çocuklarımdan önce mezun oldum. Bu, Rabbimin annelere verdi bir hediyedir. 9 ayda anne oluyorsunuz, 6 ayda mezun oldum. Çok mutluyum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sertifika alan anneler kep fırlattı.