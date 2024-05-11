Söz konusu tarihlerde engelli vatandaşların önündeki engellerin kaldırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması talepleri de dile getiriliyor.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

“FARKINDALIK GÜNÜ OLMALI”

Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara ve engellerin kaldırılması için atılması gereken adımlara dikkat çeken Dernek Başkanı Baykara, “Engelli bireylerin sorunlarına odaklanarak, toplumda daha fazla anlayış ve uyumun sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimin Engelliler Haftasını kutluyorum. Bu günlerin genellikle farkındalık günü olarak da kutlanmasını daha çok tercih ediyoruz. Çünkü engellilik kutlanacak bir gün değil, engellilik bir farkındalık yaratmak için dile getirilen sorunların çözülmesi için sesimizi duyurduğumuz günlerdir. Engelli bireylerin haklarına saygı göstermek, onların topluma tam katılımını desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için daha fazla destek ve çalışmaların olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TALEPLERİMİZİ YETKİLİLERE İLETTİK”

Şehir merkezlerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin yetkili isimlere bilgilendirmelerde bulunduklarını anlatan Baykara, “Yerelde çok sorunlarımız oluyor. Yetkililer ile görüşme sağladık, bu görüşmelerde birçok konuya değindik. Özellikle ulaşımda yaşadığımız sorunları, kaldırımlarda yaşadığımız, üst geçitlerde yaşadıklarımız, engelli rampalarının olduğu yerlerde araç parklarıyla yaşadığımız sorunları dile getirdik ve bu sorunlarla nasıl baş edeceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle ara sokaklarda yer alan bilinçsiz esnafların kaldırım işgalleri, görme engelli kardeşlerimiz için yapılan sarı şeritlerin işgal edilmesi veya yıpranması… Bununla beraber yetkililere sportif faaliyetlerimize destek olunmasını istedik. Bunlar baz alınarak çalışmalar yapılırsa engelsiz bir şehrimiz olur.” dedi.

“AMACIMIZ, YAŞANAN SORUNLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ”

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, şunları söyledi; “Her geçen gün şehirler ve ülkeler büyüyor. Buna bağlı olarak sorunlar mutlaka devam edecek. Bizim de amacımız yaşanılan sorunları en aza indirebilmek. Özellikle EKPSS’de verilen kontenjanların daha fazla arttırılması gerekli. Atamalar az olduğu için engelli kardeşlerimiz devlet kurumalarına yerleşememekte, bu da daha kendilerini güvende hissedememelerine neden oluyor.”

“HER SAĞLAM BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR”

Baykara sözlerine şöyle tamamladı: “Engelsiz bir toplum için ilk önce beyindeki ve zihindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Eskiden bir engelli bireyin dışarıya çıkmasına çok farklı bakılırdı. Ama insanların şikayetçi olduğu “Z” kuşağı engellilere daha pozitif bakıyor. Çünkü kaynaştırma eğitimleri var. Modernleştikleri için daha pozitif bakıyorlar. Tabi bilinçsiz bireyler de var. Zihniyeti değişmemiş, eğitim seviyesi düşük, topluma adapte olmamış kişilerin engellilere bakış açısı da farklı. Unutulmaması gerekir ki her sağlam birey bir engelli adayıdır. Biz istemeyiz kimse engelli olsun. Ama engelli olmak bir piyango gibidir ve herkese çıkabilir. Destek varsa engel yok, en büyük engel iletişimsizlik, sevgisizliktir. Tebessüm sadakadır, insanların tebessüm göstermesiyle bazı insanların yüreğine dokunulabilir. Bizler de o yüreklere dokunabilmek için burada var olmaya gücümüz yettiği kadar çalışacağız.”