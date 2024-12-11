İpekyolu İlçesi Beşyol Valilik binası karşısında yer alan Büyük Rus Pazarı ve Tuşba Halk Pazarı kış ayıyla beraber zor zamanlar geçiyor. Geleneksel ürünlerle beraber hediyelik, giyim ve kozmetik gibi ürünlerin de satıldığı Pazar, özellikle yağışlı günlerde sıkıntılı bir hal alıyor.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında pazarda yangın çıkmış, maddi zarara neden olmuş ve birçok işyeri kullanılamaz hale gelmişti. Bununla beraber hemen hemen aynı yapıda olan Tarihi mısır çarşısında da geçtiğimiz hafta büyük bir yangın çıkmış ve maddi zarara neden olmuştu. Pazar esnafı da yaşanan bu yangınlardan dolayı bir hayli tedirgin.

“PAZARA ESKİ RAĞBET YOK”

22 yıldır Tuşba Halk Pazarında esnaflık yaptığını belirten Abbas İtah, “Buranın en eski esnaflarından biriyim. Giyim üzerine satışlar yapıyorum ve buradaki gelirle 6 çocuk okutuyorum. Eskiden çok işlek bir yerdi. Yerli yabancı turistlerin ilgi odağıydı. Ama maalesef artık eski rağbet yok. Satışlarımız çok az ve zaman zaman siftah dahi yapamıyoruz. Dönemsel olarak Van’a İranlılar akın ediyor ama maalesef biz Pazar esnafı bundan faydalanamıyoruz” dedi.

“YANGIN VE ÇÖKME RİSKİ VAR”

Pazarın yapısal olarak kullanıma elverişli bir yer olmadığını dile getiren esnaf İtah, “Geçtiğimiz yıl burada yangın çıktı. Ciddi maddi zararlar oldu. Mısır çarşısı da yandı çünkü yapısal olarak benzer. Elektrik hatları açıkta, çatılar damlıyor. Kışın kardan dolayı çökme riski çok yüksek. Sürekli yangın çıkacak diye tedirgin oluyoruz. Hatta gece evlerimize gidince de aklımız burada kalıyor, her an bir şeyler olacak diye. Kışın soğuktan sürekli hasta oluyoruz. Elektrikli sobalar kullanıyoruz o da sadece ayaklarımızı ısıtıyor. Modern bir yer yapılırsa daha çok ilgi görecek ve daha çok canlılık olacak. Özellikle Van Valiliğine ve Van Büyükşehir Belediyesindeki yetkililere seslenmek istiyoruz. Bu pazara bir el atsınlar.” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞLAR İÇERİ GİRMEK İSTEMİYOR”

Büyük Rus Pazarında esnaf Şahin İşbilir de, “14 yıldır bu pazarda esnaflık yapıyorum. Daha önce işlerimiz iyiydi ama maalesef her geçen yıl kötüye doğru gidiyor. Pazar yerimiz çok kötü. Burayı gören vatandaşlar içeri girmek istemiyor. Vatandaşın alım gücü zayıf olduğu için girenler de sadece sormakla yetiniyor. İçerisi çok soğuk oluyor. Özellikle kış aylarında kar yağışıyla beraber titreyerek çalışıyoruz” dedi.

“KÜÇÜK ISITICILARLA ISINMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Esnaf İşbilir, konuşmasının devamında, “Van’ın merkezinde olan bir yerdeyiz ama bakımsız bir yer burası. Pazarda yer alan dükkanların çoğu giyim üzerine. Yani hepsi de yanıcı madde içeriyor. Yaz kış burada sorun olacak, yangın çıkacak veya üzerimize kışın çökecek diye korkuyoruz. Kışın da ısınamıyoruz. Her yer açık olduğu için soba da kuramıyoruz. Elektrikli ısıtıcılarla ayaklarımızı ısıtıyoruz ve bu da yüksek elektrik faturalarına sebep oluyor. Daha modern bir yer yapılırsa işlerimiz açılır. Buraya daha çok yerli ve yabancı turist gelir. Burada yüzlerce insan evine ekmek götürüyor. Böyle giderse esnafların çoğu kepenk kapatacak ve burası tamamen işlevsiz hale gelecek. İlgili birimlerin bu pazara el atmasını, can ve mal kaybı yaşanmadan önlemler alınmasını diliyoruz. Böyle olsun ki bizler de işlerimizi gönül rahatlığıyla yapabilelim.” sözlerine yer verdi.