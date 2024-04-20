Tarım potansiyeli bakımından oldukça elverişli topraklara sahip bir kent olan Van, toprak yapısı ve iklim özellikleri ile pek çok meyve, sebze ve bitki türünün yetişmesine olanak sağlıyor.

Tarıma elverişli toprak bakımından 403 bin 212 hektarlık arazi alanına sahip olan Van’da ayrıca sulanabilir toplam arazi alanı ise 100 bin 869 olarak kayıtlarda yer alıyor.

DSİ tarafından incelenerek sınıflandırılıp etüt edilen toplam arazi alanı 117 bin 650 hektar olurken yine DSİ tarafından etüt edilen bu arazi alanının 112 bin 912 hektarlık kısmının ekonomik olarak sulanmaya uygun olarak belirlendiği kaynaklarda yer alıyor.

Van’da işletmeye açılan saha alanı 58 bin 748 hektar iken, yatırım programında yer alan toplam saha alanı ise 13 bin 344 hektar olarak görülüyor.

DSİ tarafından değerlendirilmek üzere aşama halinde olan diğer alanlar ise şu şekilde;

Proje aşamasındaki saha alanı 19 bin 110 hektar, etüt aşamasındaki saha alanı 9 bin 947 hektar, etüt edilecek saha alanı ise 285 bin 562 hektar olarak kaynaklarda yer alıyor.