Henüz oynanmadan hakem atamaları ile tartışmaların odağına yerleşen Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK maçına dakikalar kaldı. Futbolseverlerin yakından takip edeceği maç öncesi her iki takımın da ilk 11’leri ve yedek kadroları belli oldu.

Çimentaş Elazığspor maça; Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Ali Keten, Berşan Yavuzay, Muhammed Gönülaçar, Yağızcan Erdem, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Halil İbrahim Sönmez ve Yusuf Mert Tunç ilk 11’i ile çıkacak.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Mücahit Çıra, Mehmet Ablay, Fuat Bavuk, Efe Tatlı, Melih İnan, Maksut Taşkıran, Kerem Şenyüz, Alpay Koldaş, Hasan Ekici ve Mikail Koçak olacak.

Zor maçta temsilcimiz; Abdulsamed Damlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter, Okan Eken, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Bekir Can Kara ve Burak Kavlak ilk 11’i ile sahada olacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin yedek kulübesinde ise Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere, Samed Ali Kaya, Hasan Bilal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Sabahattin Destici, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım ve Muhammed Çoksu görev bekleyecek.

39’ar puana sahip her iki ekip için de kritik olan maç saat 14.00’te başlayacak.