Buna göre 2023 yılında Van’da en kalabalık mahalle 32 bin 51 kişilik nüfusuyla İpekyolu İlçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi oldu. Bostaniçi mahallesinde yaşayan 32 bin 51 kişilik nüfusun 16 bin 247’si erkeklerden, 15 bin 804 ise kadınlardan oluşuyor.

VAN’IN EN KALABALIK MAHALLELERİ İPEKYOLU’NDA

En kalabalık mahalle olan Bostaniçi Mahallesini sırasıyla, İpekyolu ilçesinde bulunan Alipaşa, Halilağa, Selimbey ve Vali Mithat Bey Mahalleleri takip ediyor. Alipaşa Mahallesi’nde nüfusa kayıtlı 25 bin 765 kişi, Halilağa Mahallesi’nde 24 bin 849 kişi, Selimbey Mahallesi’nde 22 bin 665 kişi ve Vali Mithat Bey Mahallesinde ise 22 bin 157 kişi yaşıyor.

VAN’IN EN SAKİN MAHALLESİNDE YALNIZCA 19 KİŞİ VAR

Van’ın en az nüfusuna sahip mahalle olma özelliğini, Başkale İlçesi’nde bulunan iki ayrı mahalle paylaştı. Başkale Beşocak ve Erkonak mahallelerinde nüfusa kayıtlı 19’ar kişi bulunuyor.

21 kişilik nüfusu ile Gürpınar İlçesi Kılıçtutan Mahallesi en az nüfusa sahip 3’üncü mahalle olurken, 24 kişinin yaşadığı Gürpınar Üçdoğan Mahallesi ve yine 24 kişinin yaşadığı Muradiye İlçesi Erişen Mahallesi en az kişinin nüfusa kayıtlı olduğu mahalleler arasında yer aldı.