Yuvalarına Dönen Leylekler Kuluçkaya Yattı

Baharın gelmesi ile birlikte Van Gölü havzasına gelen leylekler yuvalarında kuluçkaya yattı. Özalp ilçesinde bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’ndeki elektrik direğine yaklaşık 48 yıldır gelip yuva yapan leylekler, bu sene de yuvalarına geldi. 4 yumurtası bulunan 2 leyleğin ise uçan dronu gördüğünde verdiği tepki dikkat çekti.

Leylek dronu görünce yumurtalarının üzerine yatarak korumaya çalıştı. Yumurtalarını yalnız bırakmayan leylekler, karınlarını doyurmak için nöbetleşe bölgedeki sulak alanlara gidiyor. Böcek ve sürüngenlerin yanı sıra balıkla beslenen leylekler, sulak alanda anbean kaydedildi.





"Van Gölü havzası yılın 12 ayında, her mevsiminde çeşitli hayvan türlerini misafir ediyor"

Bahar mevsiminin her zaman olduğu gibi canlılığı, üretimi ve bereketi temsil ettiğini söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “2019 yılından bu yana küresel ısınmaya bağlı olarak Van Gölü havzasında sulak alanların azalması, sulak alanların tahrip edilmesi ve yiyecek bulamadıkları için leylek sayısında azalma görüldü.

Baharın yağışlı olmasında dolayı bu sene sulak alanların artmasıyla yaban hayvanlarında büyük bir artışa neden oldu. Eski üreme yerlerine gelen leylekler, bu yıl sayılarında da bir artış olduğu görüldü. Leylekler hem yuvalarında yumurtalarını yapmışlar hem de sulak alanlarda karınlarını doyuruyorlar.

Bundan sonra leylekleriyle, allı turnalarıyla, dikkuyruklarıyla, balıkçıllarıyla leylekler haber getirdi. Van Gölü havzası yılın 12 ayında, her mevsiminde çeşitli yaban hayvan türlerini misafir etmekte. Bize düşen bu alanları korumak, bu hayvanlara sahip çıkmak. Yaban hayvanları veya canılar, eğer bir yerde gıda varsa güvenlik varsa oraya yerleşir. Gıda ve güvenlikte tehlike görünce arayı terk eder” dedi.