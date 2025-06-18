Açıklanan Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre; Türkiye genelinde Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı.

Van’da ise Mayıs ayında trafiğe 637 araç kaydı yapıldı. Bu araçların 247’sini otomobil, 2’sini minibüs, 5’ini otobüs, 94’ünü kamyonet, 8’ini kamyon, 268’ini motosiklet, 1’ini özel amaçlı ve 12’sini de traktör oluşturdu.

Van’da toplam motorlu kara taşıtı sayısı 91 bin 451’e yükseldi. Bu araçların 35 bin 569’unu otomobil, 6 bin 209’unu minibüs, 857’sini otobüs, 23 bin 721’ini kamyonet, 5 bin 885’ini kamyon, 8 bin 664’ünü motosiklet, 838’ini özel amaçlı araç ve 9 bin 708’ini traktör oluşturdu.