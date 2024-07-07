Van’da aylardır devam eden planlı bakım onarım çalışmaları bugünlerde sürüyor. VEDAŞ, Pazar günü olan bugün de Van’ın 4 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi olacağını bildirdi.

Bugün yapılacağı belirtilen planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Çaldıran, Erciş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinin bazı mahallelerinde enerji kesintisi uygulanacak.

ÇALDIRAN:

Saat 09.00 – 17.00 arasında; Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, Şehit Binbaşı Kıvanç Mahalesi, Yavuz Selim Mahallesi, Çaldıran İlçe Devlet Hastanesi Civarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

Saat 09.00 – 17.00 arasında; Örene, Görüşlü ve Çelebibağı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

Saat 13.00 – 17.00 arasında; Elaçmaz Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

Saat 09.00 – 12.00 arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan ve Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saat 13.00 – 17.00 arasında; Bağrıaçık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.