Yayımlanan verilere göre Van’ın 8 ilçesinde hava sıcaklıkları eksileri görecek. Bugün -6 (eksi altı) derece ile Van’ın en soğuk ilçesi Özalp olacak.

Tahmini verilere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı bildirilirken, Van’ın bazı ilçelerinde ise aralıklı karla karışık yağmur ve sağanak yağmurlu sistemin hakim olması bekleniyor.

Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü aynı zamanda Van için buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Yayımlanan uyarılarda şu bilgiler yer aldı;

BUZLANMA VE DON UYARISI

"Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının (28.10.2024- Pazartesi gününe kadar) mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi beklendiğinden, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek rakımlı kara yolu geçitleri (Karabet, Güzeldere, Tendürek) ile şehirler arası yollarda oluşması muhtemel yağışlarla birlikte gizli buzlanma ve don olayı gibi ulaşımda aksama oluşturabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bir diğer uyarıda ise; "Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarın (50-70 km/sa) etkili olması beklendiğinden, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, Van Gölü’nde oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Bugün Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı bulutlu -2/12

Başkale: Karla karışık yağmurlu -2/3

Çaldıran: Karla karışık yağmurlu -5/5

Çatak: Yağmurlu -1/12

Edremit: Yağmurlu 1/10

Erciş: Yağmurlu -1/10

Gevaş: Yağmurlu 0/11

Gürpınar: Yağmurlu -2/11

İpekyolu: Yağmurlu 1-10

Muradiye: Yağmurlu -2/9

Özalp: Parçalı bulutlu -6/6

Saray: Parçalı bulutlu -3/5

Tuşba: Yağmurlu 1/10