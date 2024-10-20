Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları, mevzuata izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 515 bin 232 araç ve sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."