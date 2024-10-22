Erciş'te Çetin ve Yıldız Karaca çiftinin düğünü ise deprem nedeniyle yarıda kaldı. Kameraların da kayıtta olduğu o anlarda depremin yaşanmasıyla birlikte müzik eşliğinde halay çekenler sağa sola kaçıştı, çiftin birçok yakını o depremde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Çetin Yıldız, "Herkes bir yerlere koşuşturmaya başladı. İnsanların o andaki çığlıklarını asla unutamıyorum" dedi.

Van, 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Van ve komşu illerin yanı sıra sınır ülkelerde de hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Özellikle Erciş’in 3'te birinin enkaz haline geldiği depremde çok sayıda bina yıkıldı.

Tam da yaraların sarılması için çalışmalar yürütülürken 9 Kasım günü 5.6 büyüklüğündeki ikinci yıkıcı deprem meydana geldi. Bu depremde 40 kişi hayatını kaybetti. Bu iki depremde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Kentteki depremlerin üzerinden 13 yıl geçti. Yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları ise ilk günkü gibi taze. Erciş'te yaşayan Çetin ve Yıldız Karaca çifti, 23 Ekim 2011’de düğünlerinin olduğu gün depreme yakalandı. Düğünün olduğu saatlerde davetlilerin çalınan müzik eşliğinde halay çektiği ve kameraların da kayıtta olduğu o sıralarda bir anda deprem oldu. Depremin şiddetiyle neye uğradıklarını şaşıran davetliler ve çift, halayı bırakıp sağa sola kaçışmaya başladı. Düğünleri yarıda kalan çift, orada bulunanlar hemen yakınlarını aramaya başladı.

‘DEPREM ŞİDDETİNİ ARTIRDI’

Çocukları 12 yaşındaki Nehir ve 6 yaşında Muhammet Ali ile hayatlarına devam eden Karaca çifti, düğün fotoğraflarına baktıklarında o anları tekrar hatırladıklarını söyledi. Yaklaşık 30 yıldır çay ocağı işleten Çetin Karaca, şöyle konuştu:

"23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem günü bizim düğünümüz vardı. Yemek yedik daha sonra davetliler halay çekerken şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. İlk başta yemekten zehirlenme mi oldu, diye düşünürken deprem şiddetini arttırdı. Herkes bir yerlere koşuşturmaya başladı. Düğünümüzü yarıda kestik. İnsanların o andaki çığlıklarını asla unutamıyorum. Ve bizi o anda çok tedirgin etmişti. Biz ve düğüne gelen davetliler hemen yakınlarımızı aramaya başladık. Maalesef birçok yakınımızı depremde kaybettik. Depremin bizim düğünümüze denk gelmesi de bizi ayrı üzdü. Aradan 13 yıl geçti ama acısı hala taze. 2 çocuğumuz oldu. Biz de zaman zaman resimlere bakıp anılarımızı onlarla paylaşıyoruz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.