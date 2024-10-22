Van'ın turizmine önemli katkı sunacağı belirtilen Bedesten Çarşısında çalışmalar sürüyor.

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Musa Göktaş ile Eski Tekel binasının yanında yapımı son aşamaya gelen ve açılışa hazırlanan Bedesten Çarşısında incelemelerde bulundu.

Vali Balcı, burada yaptığı değerlendirmede, "İçerisinde Geleneksel Van Mutfağı, Van Kahvehanesi, sosyal donatılar ve oturma alanlarının bulunduğu Bedesten Çarşısı ilimizin kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Çarşının yakın zamanda açılışa hazırlandığı öğrenildi.