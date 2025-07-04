2024-2025 sezonunda TFF Futsal Ligi’nde büyük bir başarıya imza atan ve ligi 27 puanla 3. sırada tamamlayan Vangölü Sportif Faaliyetler, Play-Off mücadelelerinde sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı.

Temsilcimiz, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda mücadele edecek. Grupta Vangölü Sportif Faaliyetler’in rakipleri şu takımlar oldu:

FC Vrhnika (Slovenya)

Boras AIK (İsveç)

FC Tallinn (Estonya)

Şampiyonlar Ligi heyecanında Van’ı ve Türkiye’yi temsil edecek olan Vangölü Sportif Faaliyetler, grup aşamasında göstereceği performansla üst tura yükselmeyi hedefliyor. Van halkı ve futsal camiası, bu büyük yolculukta takımlarına tam destek veriyor.