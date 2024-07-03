Son olarak 30 Haziran’da İstanbul’dan başlayan ve Hakkari’ye kadar sürecek olan ‘İradeye Saygı Yürüyüşü' için birçok kentten gelen DEM Partililer Musa Anter Parkında bir araya.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, Van ve bölge milletvekilleri de katıldı.

BAKIRHAN, “İRADEYE SAYGI DUYACAKSINIZ”

Dünyanın hiçbir yerinde "iradeye saygı" talebiyle bir yürüyüşün yapılmadığını belirten Bakırhan, "Sandıklar kuruluyor Türkiye’nin dört bir yanında, insanlar kendilerini yönetecek yöneticilerini iradelerini seçiyorlar ama iradenizi tanımıyorlar. İradeye saygı yürüyüşü bu ülkenin ayıbıdır. Halk yöneticilerini seçiyor ama birisinin boyunu beğenmiyorlar, diğerinin gülüşünü beğenmiyorlar. Çeşitli bahaneler üretiyorlar. Türkiye’de yaşayan insanlara yazık, büyük bir ayıp. Saygı duymazsan o yöneticileri seçen halk iradesine sahip çıkar." Dedi.

“Kürtleri bu ülkenin vatandaşı olarak görüyorsanız iradelerini beyan etmişlerdir. Bu irade beyanına hepiniz saygı duymak zorundasınız” diyerek sözlerine devam eden Bakırhan, “ Kaldı ki iki dönem bu iradeyi gasp ettiniz, yerlerine kayyumlar atadınız. En iyi örneği Van’dır. Belediyeler dünya kadar borç batağına batırılmış. Hizmet yok, göç var, işsizlik var. Alt yapı yok, su yok. Birilerine belediyenin olanakları peşkeş çekilmiş. Kürdün kültürüne, diline, inancına, yaşamına dair ne varsa yok etmiş, gasp etmişsin” ifadelerini kullandı.

Hakkari'deki kararın geri alınması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, sözlerine şöyle tamamladı;

“KAYYUM KARARINDAN VAZGEÇİN”

"Bu hukuk dışı yaklaşımınızdan vazgeçin. Mehmet Sıddık Akış’ı serbest bırakın. Kendinize güveniyorsunuz bir seçim sonra adaylarınızla karşımıza çıkın, valilerinizle, bürokratlarınızla, kayyımlarınızla gelin propagandasını yapın. Halk kimi seçiyorsa biz de saygı gösterelim. Aksi bu ülkeye kaybettiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor, yoksulluk almış başını gidiyor, insanlar geçinemiyor, özgürlük ve demokrasi yok ama biz kayyım efendilerle uğraşıyoruz. Bu kadar Hakkari ve Van halkını düşünüyorsanız sınırları açın, insanlar ticaret yapsın. Sınırları açın ülke dışından insanlar Van’a, Hakkari'ye gelsinler.”