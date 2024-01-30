Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bir süredir devam eden tadilatların tamamlandığı ve lojmanların hazır hale getirildiği belirtildi.

Edremit İlçesi Süphan Mahallesinde adliye lojmanları olarak yapılan ve sık sık sorunlarla gündeme gelen lojmanlar, bir süre önce Emniyet Müdürlüğüne devredildi. Ardından lojmanlarda tadilat çalışmaları başlatıldı. Van Valisi Ozan Balcı, çalışmaları tamamlanan lojmanlarda incelemelerde bulundu.

Burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Ozan Balcı, "Valilik imkanlarıyla onarımı tamamlanan 136 adet lojman, polislerimize hayırlı olsun." dedi.

İncelemelerde Vali Ozan Balcı’ya, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.