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Şehrivan Gazetesi'nin haberine göre bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan İskender Ertuş, siyasi arenadaki tercihini değiştirdi.

Şerefhanların aşiret lideri İskender Ertuş ve bin 840 üye ile beraber AK Parti'ye katıldı.

İskender Ertuş’un AK Parti'ye katılması kentte büyük yankı uyandırdı.

AK PARTİLİ BAŞKANLAR ZİYARET ETMİŞTİ

İskender Ertuş'u Ankara'daki ofisinde AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ziyaret etmiş, genel seçimler öncesi destek istemişti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertuş, AK Parti'ye destek vereceğini söylemişti.

Bölgenin önemli kanaat önderlerinden biri olan Ertuş, yeniden AK Parti saflarına katıldı.