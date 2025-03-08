8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçekçiler yoğun mesai yapıyor. Çiçekçiler bu özel gün için vitrinleri süslerken, gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

“ÇİÇEĞE TALEP HER ZAMAN YÜKSEK”

Çiçekçi esnafı Ömer İlhan, “8 Mart'ta birçok kişi eşine, annesine, kızına veya arkadaşına çiçek alarak onları mutlu etmeye çalışıyor. Bunun dışında bazı kadınlar, kendilerini mutlu etmek için de çiçek siparişi veriyor. Çiçek, insanlara moral veren ve mutluluk getiren bir hediye olduğu için talep her zaman yüksek" dedi.

“EN ÇOK GÜL TERCİH EDİLİYOR”

8 Mart için en çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu belirten İlhan, “Renkli güller, papatya ve laleler en çok tercih edilenler arasındadır. Saksı çiçeği olan orkideyi tercih edenler de oluyor. Özel günlerin genelinde yoğunluk yaşarız. Bir hafta öncesinden başlayan sürecimiz hafta sonuna denk gelmesiyle beraber Pazar günü akşam saatlerine kadar da sürecektir.” sözlerine yer verdi.

“SANAL SİPARİŞLER YOĞUNLUKTA”

Yoğunluğun artmasıyla buket siparişlerinde de yükseliş olduğunu vurgulayan İlhan, “Çiçekçilerdeki yoğunluğun yanı sıra online siparişler de çok fazla. İşimizin çoğu sipariş üzerine olduğu için de kuryelerimiz daha fazla mesai yapıyor.” ifadelerine yer verdi.