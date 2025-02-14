Van’da hizmet veren çiçekçiler ve hediyelik eşya mağazaları, Sevgililer Gününe özel hazırlanan konseptlerle hizmet veriyor. Sevdiklerine özel hediye sunmak isteyen vatandaşlar bu mekanlarda yoğunluk oluştururken esnaflar da talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

“1 HAFTADIR YOĞUNLUK YAŞIYORUZ”

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğun bir hafta geçirdiklerini belirten Çiçekçi esnafı Ferhat Erdemir, “14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaklaşık bir haftadır mesai harcıyoruz. Günler öncesinden başlayan yoğunluğumuz muhtemelen hafta sonu da geldiği için pazar gününe kadar bu şekilde geçecek. Talepler genellikle internet sitelerimizden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden oluyor. Birebir buraya gelip talepte bulunanlar da bir hayli fazla. İş yoğunluğundan dolayı müsait olamayanlar ise online olarak sipariş verebiliyorlar” dedi.

“EN ÇOK CANLI GÜLLER TERCİH EDİLİYOR”

Genellikle 14 Şubat için kırmızı güllerin tercih edildiğini belirten Erdemir, “Bununla beraber papatya, lilyum çiçeği, saksı çiçekleri, orkideler yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar hazırlıyoruz. Fiyatlar ise talebe göre değişkenlik gösteriyor. İstek doğrultusunda adrese gönderim işlemi de gerçekleştiriyoruz. Canlı güller 100 TL, papatya demeti 3 bin TL, orkideler 1200 TL, guzmanya çiçeği 600 TL.” sözlerine yer verdi.

“ÖZEL TASARIMLI SİPARİŞLER VERİLİYOR”

Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten esnaf Hatip Yiğit ise, “Günler öncesinden talepler başladığı için yoğun mesai harcıyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren mesaimiz başlıyor. Bu yoğunluğumuz yaklaşık bir hafta öncesinden başladı. Bu tür özel günlerde ise genellikle çiçek ve hediyelik kutular tercih ediliyor. Vatandaşlarımız sevdiklerine güzel bir hediye alabilmek için özel siparişlerde de bulunuyor. Erkek müşterilerimiz özellikle kalp küreleri, kırmızı gül, kırmızı renkli ayıcıklar gibi ürünler tercih ederken kadınlar ise saat, cüzdan, kupa gibi hediyeleri sevdiklerine almak için tercih ediyor. Özellikle kutu halinde tasarım hazırlatan kişiler de çok oluyor. Sevdikleri kişilerin istekleri ve zevkleri doğrultusunda içini doldurarak hediyeyi oluşturuyor. Bu özel günlerde bizleri tercih eden yaşlı çiftlerimiz de oluyor.” dedi.