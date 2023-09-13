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Wanhaber / Özel

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde, çeşitli paydaşların işbirliği ile Van’da ilk kez "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı" düzenlenecek. Fuar için son hazırlıklar yapılırken, geri sayıma başlandı. 15 Eylül tarihinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan fuar, 17 Eylül tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak.

Lezzet yarışının olacağı fuarda Van'ın coğrafi işaretli ve yöresel ürünleri ile birlikte 81 ilin farklı lezzetleri sunulacak.

Coğrafi işaret tescilli ürünler, yemekler, bakliyat, hububat, baharat, yağ, et ve et ürünleri, unlu mamuller, çikolata, şekerleme, dondurma, süt ve süt ürünleri, kahve, çay ve ekipmanları, kahvaltı ürünleri, donmuş gıdalar, kuru gıdalar ve konserve gibi ürün gruplarının stantları süsleyeceği fuar ile Van’ın ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sunulması amaçlanıyor.

“SAHİPLENİN, FARK YARATIN”

Van’ın gastronomi turizminin gelişimine de önemli katkı sunması beklenen fuara ilişkin paylaşım yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Gastronomi; yemek sanatı olarak dünyada yeni bir tutku, yeni bir trend ile turizm alanında önemli bir açılım yaratmıştır. Şehrimizin zengin gastronomisini, mutfağını ilk kez sahneliyor, dünyaya tanıtıyoruz. Sahiplenin, büyütün, fark yaratın!” dedi.

“VAN’IN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Takva, fuar ile Van’ın mutfak kültürünün tanıtılacağına vurgu yaparak; “Şehirler, sahip oldukları yeme-içme kültürü ile rekabetçi olmaya, fark yaratmaya, insanların ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Şehrimizin mutfak kültürünü, tescilli ürünlerini ünlü şeflerin katılımı ve desteği ile ülkemize ve dünyaya tanıtacağız! Bu fuar sizin, bu fuar Van’ın” ifadelerine yer verdi.

YEMEK YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı kapsamında TAŞPAKON, DOĞAPAFED ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından "Yemek Yarışması" da düzenlenecek.

15 Eylül tarihinde düzenlenecek olan Van balığı, ayran aşı ve mercimekli yemek yarışmasında ilk 20 başvuru yarışmaya dahil edilecek. Evde yapılacak yemekler yarışmanın yapılacağı fuar alanına getirilerek burada değerlendirmeye sunulacak.

Yarışmanın birincisine yarım altın, ikincisine çeyrek altın, üçüncüsüne ise sürpriz hediye verilecek.

ÜNLÜ ŞEFLER KATILACAK

15 – 17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı’na ünlü şefler ve yemek yazarları da katılacak.

VANTSO öncülüğünde, çeşitli paydaşların işbirliği ile düzenlenecek ve Van İpekyolu Expo’nun organize edeceği fuar 15 Eylül 2023 tarihinde açılacak, 17 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

Haber: Umut Tarhan