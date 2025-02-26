Son günlerde mevsimin en soğuk günlerini geçiren Van’a yeni bir kar yağışı geliyor. Bazı ilçelerde eksi 20, bazı ilçelerde eksi 30 dereceleri gören soğuk havaların dondurucu etkisi hayatı olumsuz etkilerken, meteoroloji yarın Van için kar beklendiğini duyurdu.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altında seyrettiği Van’da, soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Buzlanma ve don olayları da yine sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Van’da yarın (27.02.2025) kar yağışı beklenirken, 5 günlük hava tahmini verileri de paylaşıldı.

UYARILARA DİKKAT!

Soğuk havaların etkisi altında olan Van için meteoroloji uyarılarını sürdürüyor. Buzlanma ve don için yapılan uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Ayrıca çığ tehlikesine de dikkat çekilerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” vurgusu yapıldı.

Van’da yarından itibaren beklenen hava durumu şu şekilde;