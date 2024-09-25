Duvarlarında yer alan tablolar, nostaljik eski eşyalarla geçmişe götüren Çağdaş Çay Salonu yarım asırdan uzun süredir tiryakilerine tavşankanı çay demlemeye devam ediyor.

50 yıldan uzun süredir beraber çay salonu işleten Halit Arar ve Şahabettin Aslanboğa aynı zamanda yarım asırlık bir dostluğu da sürdürüyor.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Şerefiye Mahallesi Atmaca Sokakta yer alan çay salonu gün içinde yüzlerce insan ağırlıyor.

Çay salonu işletmecisi Halit Arar, “Van Kahveciler Odası’nda 25 sene görev aldım. 50 yıldan uzun süredir bu işi yapıyoruz. Bu mesleği gençliğimin ilk yıllarında yapmaya başladım, bugüne kadar da ocağımızın altını hiç kapatmadan işletmeye devam ettik. Evimizden çok burada zaman geçiriyoruz, ömrümüz burada geçti, bizim ekmek kapımız burası. Gücümüz yettiği sürece de tavşankanı çayımızı demlemeye devam edeceğiz. Emek verilen her iş güzel meyveler veriyor, bizim de 50 yıldan daha uzun süredir burayı işletmemizin en büyük sebebi bizlerin özverili ve titiz olması, müşterilerimizin ise memnun kalmasıdır. Günde onlarca hatta yüzlerce insan bu ocağın üzerinde dumanı tüten çaydan içiyor.” diye konuşarak yıllara meydan okuyan çay salonu hakkında bilgi verdi.

“KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ, HAYAT NE ÇABUK HARCADIN SEN BENİ”

Çay tiryakilerinin Halit Ustası konuşmasının devamında, “Duvarlarımızdaki tablolardan, diğer eşyalara hepsinin bir anısı, bir mazisi var. Bizi bu mekanda geçmişe götüren çok fazla anı var. Aynı zamanda yıllardır bize gelen müşterilerimiz var, vefa gösteren çok dostumuz oluyor. Dile kolay yarım asırdan uzun süredir işletilen bir mekan, zaman içinde çevredeki her şey değişti ama bizim emektar mekan hiç değişmedi. Şimdi dönüp geçmişe baktığımda diyorum ki, ‘Bu kahvehaneden kimler geldi, kimler geçti, hayat ne çabuk harcadın sen beni’. Dünyaya yine gelsem yine bu işi yapmak isterdim.” ifadelerine yer verdi.