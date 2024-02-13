Şal Şepik kumaş ile doğal bir yapım olan Vaketa deri kumaşının kullanılmasıyla üretimine geçilen ürünler, dünyaya tanıtılacak.

Başta Urartular olmak üzere Persler, Makedonyalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Van’da; iz bırakmış medeniyetlere ait geleneksel motiflerin de kullanıldığı ürünlerde yine sadece Van’a ait kumaş ve doğal deri ürünleri kullanılıyor.

Başta çanta olmak üzere çeşitli ürünlerin yapımına yoğunluk veren Van Olgunlaşma Enstitüsü; keçi tiftiği ve Norduz koyunun yünlerinin karıştırılmasıyla elde edilen Şal Şepik Kumaş, Çarpana Dokuma Kumaş ve ham sığır derilerinin bitkisel maddelerden elde edilen yumuşak dokulu Vaketa Derisi ile yapılan ürünler ile geleneksel motiflerin işlendiği ürünler Van’ın kültürüne ayna tutuyor.

E-ticaret yoluyla hem iştihamın artırılması hem de Van’a üretilen geleneksel ürünlerin dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.