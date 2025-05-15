Van’da şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, artan maliyetleri gerekçe göstererek toplu taşıma için zam talebinde bulunduklarını belirtmiş ve kısa süre içerisinde uygulanacağının sinyalini vermişti.

Zam kararının uygulanmaya başlandığını belirten Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, “Sürekli akaryakıta ve diğer kalemlere zam geldiği için Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yüzde 50 oranında zam talebinde bulunduk.” dedi.

ZAM ORANI YÜZDE 17

Şehir içi ulaşıma yüzde 17 oranında zam yapıldığını belirten Tuğrul, “Toplantıda ‘M’ ve ‘H’ plakalar ile beraber taksimetreler için yüzde 17 oranında karar alındı. Bu şekilde yılbaşında yapmamız gereken zam 5. ayda alınmış oldu. Bu çok düşük bir oran. Karar böyle oldu ve bu zam dün itibariyle uygulamaya koyuldu.” şeklinde konuştu.

İşte yeni ücretler;

TOPLU TAŞIMADA YENİ ÜCRETLER (H-M PLAKA)

Şehir içi tam bilet: 20 TL

Şehir içi öğrenci: 14 TL

Kampüs tam bilet: 24 TL

Kampüs öğrenci: 17 TL

Kampüs içi: 7 TL