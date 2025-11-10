Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi'nde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süreli tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İHA