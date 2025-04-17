Yöre halkı tarafından yoğun ilgi gören ve şifalı olduğuna inanılan bitkiler; peynir, yemek, salata ve turşu gibi farklı şekillerde kullanılıyor.

Nisan ayı itibariyle özellikle sıcaklık değerinin yüksek olduğu bölgelerde daha erken yetişen otlar Van cadde ve sokaklarında kurulan tezgahlarda yerini alıyor. Kilometrelerce uzaklıktaki dağlardan yoğun çaba sarf edilerek toplanan otlar, satış için kent merkezlerine getiriliyor. Yılın ilk çıkan bitlikleri ise kenger, çiriş, mende gibi otlar.

“BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR”

Bitkilere Vanlıların yoğun ilgisi olduğunu belirten satıcı Emin Girgin, “Havaların ısınmasıyla beraber özellikle Hakkari, Şırnak ve Muş illerinden toplanan otlar Van’a gönderiliyor. Genellikle bu otlar yemek yapımında, peynir, salata ve turşu yapımında da kullanılıyor. Doğal oldukları için yöre halkı tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber Van ve çevresinde de daha fazla çeşidi yetişecek ve piyasaya sunulacak.” dedi.

“HER BİTKİNİN KENDİNE HAS KOKUSU VAR”

Bitkilerin doğal olduğu için kokularıyla da insanı cezbettiğini belirten Girgin, “Her bitkinin kendine has güzel kokusu var. Çeşitler arttıkça tezgahlarda yerini alan otların kokusunu uzaklardan da alabiliyorsunuz. Çevre illerden geldiği için fiyatlar biraz yüksek. Bu fiyatları yüksek bulan vatandaşlar da oluyor. Şu an kenger ve mendenin kilosu 100 TL, çiriş otu ise 50 TL’den satılıyor.” dedi.

“İLGİ GÖSTERİLİYOR”

Satıcı Agit Sağlam ise, “Biz şu an itibariyle sadece çiriş otunu satıyoruz. Vanlılar tarafından çok beğenildiği için ilgi fazla oluyor. Kilo fiyatı 50 TL olan çiriş otu şifalıdır ve bahar aylarında çok fazla tüketiliyor. Bu otlar Hakkari ve Muş bölgelerinden bize ulaşıyor. Talep iyi olduğu için günlük ortalama 150 ila 200 kilo satışımız oluyor.” ifadelerine yer verdi.