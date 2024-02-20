Sergiye, İpekyolu Belediye Başkan yardımcıları Birol Duman, İbrahim Yaşin, Ayşe Gül Kahraman, Doğan Nurses, İpekyolu Belediyesi birim müdürleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide yaklaşık 400 eser sergilendi. Sergi, 3 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

“Çamurdan Hikayeler Seramik ve Çini Sergisi” İpekyolu'nun sanatsal ve kültürel zenginliğini yansıtarak, toplumu sanatın eşsiz dünyasında bir araya getirmeyi hedefliyor.

İpekyolu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Seramik Atölyesi sorumlusu Selda Karaca, yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 17 yıldır halk eğitimlerde çalışmaktaydım. Son 1,5 yıldır İpekyolu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı seramik atölyesi sorumluluğunu yürütmekteyim.

6 personelimizle birlikte çalıştık. 1 yıldır sıfırdan atölyemize aldığımız 6 personelimizi yetiştirdik, onlarla birlikte hazırladığımız bir sergidir bu. Eserleri çini ve seramik tekniğiyle yaptık. Biz eserimizi sıfırdan çamur aşamasından üretip bu hale getiriyoruz. Yaklaşık 400 eser sergileniyor” dedi.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman ise; “Burada gördüğünüz ürünler İpekyolu Berivan Kültür Merkezinde üretiliyor, orada Çini ve Seramik atölyemiz var. Daha çok Van kültürünü yansıtan Van evleri, Van kedisi, Van balığı, Flamingo gibi figürleri kullanıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri genelde il dışından gelen protokole hediye ediyoruz ve aynı zamanda, zaman zaman Atatürk sanat galerisinde sergiliyoruz. Umarım iyi bir cazibe merkezi olur ve ziyaretçisi çok olur. Çünkü son zamanlarda özelikle kültür ve sanatsal faaliyetlerin arttığını görüyoruz, bu bizi mutlu ediyor. Bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.