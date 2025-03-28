Van’da, şehirlerarası otobüs biletlerine zam yapıldı, bayram öncesi şehirlerarası bilet fiyatları yeni tarife üzerinden satılmaya başlandı. Bazı firmalar dünden itibaren fiyat artışı gerçekleştirirken bazı firmalar ise bugün itibari ile zamlı tarife üzerinden bilet satışı gerçekleştirmeye başladı.

Ramazan ayı başından itibaren yolcu sayısında düşüş yaşayan otobüs firmaları, bayram öncesi yoğunluk yaşamaya başladı. Firmaların bayram sonrası dönüş yapacaklar nedeniyle de yoğunluk yaşaması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR

Daha önce Van-İstanbul otobüs bilet fiyatı bin 500 TL’den satılırken zamlı tarife sonrası bu mesafe için satılan bilet 2 bin TL’ye yükseltildi.

Van-Ankara arası otobüs bilet ücreti önceki gün itibariyle bin 200 TL iken dün itibari ile bu hatta bilet fiyatı da bin 500 TL’ye çıktı.

Bununla beraber uzun mesafe olarak Van-Antalya bin 500 TL’den 2 bin TL’ye, Van-İzmir arası ise bin 500 TL’den 2 bin TL’ye çıktı.

Ramazan Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmeyi planlayanlar, zamlı tarife üzerinden biletlerini almış olacak.