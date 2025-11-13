Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker), Erciş Şeker Fabrikasına açık ihale usulüyle 2 ayrı ilanla; temizlik ve resepsiyon hizmetleri için 15 kişi, şoför hizmeti için 3 kişi, 3 aşçı başı, 1 aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 2 şef garson, 2 garson ve 4 bulaşıkçı olmak üzere toplamda 33 kişi alınacak.

33 kişinin alınacağı 2 ayrı personel alımına ilişkin ilanda; “Ofis binası temizlik ve odacılık hizmetleri ile memur misafirhanesi temizlik ve resepsiyon hizmetleri ve destek hizmetlerine bağlı şoför çalıştırılması hizmeti ile işçi yemekhanesi ve alakart lokantası yemek pişirme ve garsonluk hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Erciş Şeker Fabrikası ofis binası toplantı salonunda elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden ihale teklifleri sunulacak. İşçi yemekhanesi ve alakart lokantası ihalesi 8 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da, ofis binası temizlik ve odacılık hizmetleri ihalesi ise aynı tarihte saat 14.00’te başlayacak.

İHALE İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

-Teklif mektubu,

-Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belge,

- Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır,

- Geçici teminat,

- Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur,

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir

