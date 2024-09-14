Van’ın en işlek caddeleri konumundaki Cumhuriyet ve Kazım Karabekir (Maraş) caddeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında otobüs durakları adeta reklam panosu niyetiyle kullanılıyor.

İlan yapıştırılmanın yasak olduğu otobüs duraklarında bu kurala birçok kişi tarafından uyulmuyor. Üzerinde kiralık ev, iş ilanları, dershane- okul- etüt ilanı, hastalık tedavi öneri ilanları gibi birçok afiş yapıştırılan otobüs durakları, bu haliyle hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden oluyor.

İsmini belirtmek istemeyen İ.K. adlı vatandaş, “Otobüs duraklarındaki bu çirkin görüntünün gerçekten kabul edilir yanı yok. Reklam panoları ve farklı alanlar var, oralara reklam vermek yerine insanların soluklandığı ve otobüs bekledikleri duraklara reklam afişlerinin yapıştırılması görüntü ve çevre kirliliği oluşturuyor.

Bu durum şehir dışından gelen turistler için de kötü bir algı oluşturuyor. Bu reklam afişleri çoğu zaman da yere düşüyor, yırtılıp yere atılıyor, bu şekilde de çevre kirliliğine de neden oluyor. Bu duruma müsaade edilmemesi gerekiyor. Böyle bir duruma izin verilmemesi ve bu konuda gerekli yaptırımların uygulanması gerekiyor ki rasgele bu tür kirlilikler oluşturulmasın. Bunu yapan esnafları da daha duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.