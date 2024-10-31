Ulaşım başta olmak üzere 24 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda M, V, H plakalı minibüs ve otobüslerin güzergahlarının değiştirilmesine yönelik çalışma yapılması kararı alındı.

Bazı güzergah ve durak yerlerinin değiştirilmesi gibi gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; Beşyol Kavşağı, İskele Caddesi ve Defterdarlık Caddesinde faaliyet gösteren M, V, H plakalı minibüs ve otobüsler ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin güzergah ve durak yeri değişikliğine yönelik çalışmaların yapılması kararı alındı.