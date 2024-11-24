Asırlardır sofraları süsleyen hatta bazı hanelerde 3 öğün tüketilen Van otlu peyniri, son zamanlarda yaşanan fiyat artışıyla gündem olmaya devam ediyor. Fiyatlar hem alıcıyı hem de satıcıyı memnun etmiyor.

Bahar aylarında bin bir meşakkatle hazırlanan Van otlu peyniri küpler içerisinde toprağa gömülüyor ve yaklaşık 5-6 ay sonra eskiyen ve tadı değişen peynir topraktan çıkarıldıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bahar ayında tutulan taze peynirin fiyatı ile kışın toprak altından çıkarılan peynirin fiyatı arasında da büyük fark oluşuyor.

WanHaber’e konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısında Esnaf Hasan Kıvanç, “Otlu peynir denilince akla eski yani topraktan çıkarılan küp peynir geliyor. Son zamanlarda günlük yaşantımızda birçok ürüne zam gelmesi peyniri de etkiliyor. Eskiden Van’da hayvan sayısı çok fazlaydı, süt ürünleri daha çok yapılıyor ve satılıyordu. Ama son yıllarda maalesef hayvan sayısı düştü. Gübre, saman, yem ve buna benzer hayvancılık alanında kullanılan birçok girdiye zam gelmesi peynirin fiyatına da yansıyor” dedi.

ESNAF KIVANÇ, “LEZZETİNE GÖRE FİYATLAR 400 TL’Yİ GEÇEBİLİYOR”

44 yıldır peynircilik yaptığını, zaman zaman fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirten esnaf Kıvanç, “Yıldan yıla peynir fiyatları değişkenlik gösteriyor. Hatta ilk tutulduğunda ile topraktan çıkarıldığında da fiyatı değişkenlik gösteriyor. Van otlu peynirinin kilosu bahar aylarında 180-200 TL’ye satılırken şu an salamura (tuzlu ve sulu) peynir fiyatı 350 TL, küp peynir ise 400 TL’den satılıyor. Fiyatları biraz da lezzetine göre değişkenlik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“NORDUZ VE ÖZALP PEYNİRİ DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR”

Peynirlerin daha çok Gürpınar’ın Norduz Bölgesi ile Özalp ilçesinde yapıldığını dile getiren Kıvanç, “Van’ın hemen hemen her bölgesinde peynirler yapılıyor. Özellikle Norduz ve Özalp ilçelerinde hazırlanan peynirler o bölgelerdeki endemik bitkilerden dolayı daha lezzetli oluyor. Bu da o bölgelerdeki peynire ilgiyi artırıyor. Peynirin yanı sıra çökelek, tereyağı, bal, salamura (tuzlu) balık da tarihi çarşımız içinde satılıyor” şeklinde konuştu.

“SATIŞLAR ESKİYE NAZARAN DÜŞÜK”

Kıvanç, “Eskisi gibi satışlarımız yok. Önceden tarihi çarşıya gelen vatandaşlar minimum 4-5 kilo peynir alırken şimdi ekonomik gerekçelerle 1 kilo alıyor. Bu durum da bizleri etkiliyor. Her ne kadar pahalı olsa da yöre halkı olarak çok sevdiğimiz için az da olsa alınıyor. Hatta şehir dışında olan Vanlılar ve diğer kentlerdeki vatandaşlar da talepte bulunuyor” sözlerine yer verdi.

“VATANDAŞLAR FİYATLARA TEPKİ GÖSTERİYOR”

Tarihi çarşıda peynir fiyatlarını soran Vanlılar ise duydukları fiyat karşısında hayrete düşüyor. Vatandaşlar zaman zaman tepki göstererek fiyatların mevcut koşullarda çok yüksek olduğunu, eskiden alım gücüne bağlı olarak çok fazla alabildiklerini, şu an ise fiyatlar yüksek tutulduğu için çok az alabildikleri dile getirerek, sitemlerini dile getiriyor.