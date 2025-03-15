657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 900 sözleşmeli personel alınacak.

Kurum Van’da istihdam edilmek üzere ise toplam 14 personel alımı gerçekleştirecek.

Van’da 7 mühendis (taşra) ve 7 tekniker (2 Erciş, 2 Gürpınar, 1 Bahçesaray, 1 Çatak ve 1 Gevaş olmak üzere) alımı gerçekleştirilecek.

GENEL ŞARTLAR

- Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

- Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecek.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, bu ilanda belirtilen ve kendi kadrolarıyla aynı ya da eşdeğer pozisyonlara başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

- Başvurular, 19 Mart 2025 tarihinde başlayıp 28 Mart 2025 tarihi saat: 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

- Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekiyor.

- Adaylar ilanda belirtilen ünvanlardan yalnızca birine müracaat edebilecekler.

Söz konusu ilanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.