17 Mart 2024 Pazar günü Van’da kutlanacak Nevruz programına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın katılım sağlaması bekleniyor.

Yine Van’da düzenlenecek nevruz programında sanatçılar Faraz Sine, Suavi, Koma Ayren ve Helim Omeri gibi isimlerin sahne almasının beklendiği açıklandı.

DEM Parti Van Tertip Komitesi tarafından düzenlenen basın toplantısı ile de, vatandaşlar Nevruz kutlamalarına davet edildi.