Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesine kayyum atanması nedeniyle, Van’da Dem Parti öncülüğünde, sanat sokağında basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında, “Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa ilçesinin Halfeti Belediyesine kayyum atanmasına” tepki gösterildi.

Açıklamada; “Kayyum pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyumda ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında; “Kayyum siyaseti bitene kadar halkımızın yanında olacağız ve protestolarımızı sürdüreceğiz” denildi.

Açıklama sonrası oturma eylemi yapıldı.

Oturma eyleminin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, olaya biber gazıyla müdahale ederken, gözaltına alınanlar oldu.

Protestoya Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Dem Parti Van İl Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.