Van’da 1. basamak sağlık tesislerinde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Sağlık Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve kanser tarama mobil hizmet araçlarıyla 2024 yılında 27 bin 804 meme kanseri, 37 bin 646 rahim ağzı kanseri, 31 bin 288 kolorektal kanser taraması yapıldığı açıklandı.

“BİNLERCE VATANDAŞA KANSER TARAMASI YAPTIK”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, “Sağlık Bakanlığımızın ulusal kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 50-70 yaş arası hem erkek hem de kadın vatandaşlarımıza kolorektal kanser taramalarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda 27 bin 804 meme kanseri, 37 bin 646 rahim ağzı kanseri, 31 bin 288 kolorektal kanser taraması yaptık” dedi.

“TARAMA SONRASI HASTA TAKİBİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ”

Taramalar sonucunda pozitif olan hastaların takiplerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bostancı, “Bu durumda 4 bin küsur vatandaşımızın hastane randevularını aldık. Sadece taramayı yapıp bu aşamada bırakmıyoruz. Mutlaka tanı alana kadar yani tedavi bitene kadar hatta tedavi görürken sürekli hastalarımızın takiplerini devam ettiriyoruz. Bu şekilde tanı alan meme kanserinde 54 tane, rahim ağzı kanserde 1 tane hastamız var. Servikal intraepitelyal neoplazi tanısı alan 86 tane vatandaşımız var. 14 tane de kolorektal kanser tanısı alan 9’u kolon, 5’i rektum tanısı alan hastamız var. Bunların en geç 10 gün içerisinde 2. ve 3. basamak hastanelere randevularını alarak takiplerini sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKUN”!

“Erken teşhis hayat kurtarır” diyen Bostancı, “Biz vatandaşlarımızın 1. basamak koruyucu sağlık hizmetlerini daha çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın her ne olursa olsun Aile Sağlığı Merkezlerimize gelmelerini istiyoruz. Bakanlığımızın yeni yönetmenliğiyle de hastalık yönetim platformu dediğimiz diğer kronik hastalıkların takip ve tarama sürecinin de daha aktif bir şekilde tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de aktifleştiğini görüyoruz. Bu aşamada vatandaşlarımız Aile Sağlık Merkezlerine gelerek buradan gerekli görüldüğü takdirde aile hekimlerimize ayrılan ek MHRS kontenjanlarıyla da hastanelerdeki tedavileri gerekiyorsa yönlendirme yapılıyor. Gerek diğer hastalıkları için olsun gerekse de diğer tüm koruyucu taramalar için olsun ilk etapta aile hekimlerine başvurmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük istediğimiz ‘Kanserden değil geç kalmaktan korksunlar.” ifadelerine yer verdi.