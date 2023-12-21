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İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki aya aşkın bir süredir devam ediyor. Sivillere, yaşam alanlarına ve hastanelere hava saldırılarının düzenlediğini Gazze’de insanlık suçu işleniyor. Gazze halkına yönelik yardım çağrısına destek veren çok sayıda kadın, ziynet eşyalarının yanı sıra nakdi yardımlarını Gazze'ye ulaştırmak üzere Van Umut Kervanı Derneği’ne teslim etti. Yardım kampanyasına çocuklar da kumbaralarıyla destek verdi.

Konuya ilişkin konuşan Van Umut Kervanı İnsanı Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan, 8 Ekim’den bu yana Gazze’deki saldırıların devam ettiğini belirtti. Tüm Türkiye’de olduğu Van’da da Gazze için insanı yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Vatan, “Yardım vakfı olarak saldırıların başladığı ilk günden bu yana yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Daha önce gönderdiğimiz yardım tırlarında ise insanı yardım, hijyen ve bombardımanlardan sonra engelli kalanlar için medikal malzemesi vardı. Bu yardım tırımız iki gün önce Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı” dedi.

Gazze’deki saldırıların durdurulması için ilk günden bu yana sahada olduklarını dile getiren Nebahat Uygun isimli kadın, Gazze için yardım çağrılarına icabet ederek katkıda bulunan kadınlara teşekkür etti.

Toplanan yardımları banka üzerinden Umut Kervanı İnsanı Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılacağı belirtildi.