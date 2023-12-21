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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, merkezde 11 laboratuvarda, başta malzeme karakterizasyonu olmak üzere çeşitli alanlarda ölçüm ve raporlamalar gerçekleştirildiğini söyledi. Burada malzeme, jeoloji ve elektronik başta olmak üzere çeşitli alanlarda 150'den fazla deney ve ölçüm yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, Bakanlık olarak, teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate aldıklarını vurguladı.

Uraloğlu, kara, hava ya da deniz yollarında trafik güvenliğini artırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden birinin akıllı ulaşım sistemleri olduğuna işaret ederek, "Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalarımızla seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, mobiliteyi yani hareketliliği artırmayı, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, söz konusu amaçlar doğrultusunda akıllı ulaşım sistemleri projeleriyle izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan yapay zeka destekli Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'miz bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biridir. Operasyonlar gerçekleştirilirken daha fazla nitelikli veriye ihtiyaç duyuluyor.

İşletme Müdürlüğü şeklinde yapılandırdığımız merkezimiz 7/24 esasına göre lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenlerini izleyecek. Gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar sistem tarafından otomatik tespit edilecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak gerekli uyarılar yapılacak."

Tren gecikmeleri minimuma çekilecek

Merkez sayesinde mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak demir yollarının güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek. Merkez sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Merkezde oluşturulan raporlarla verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlanacak." dedi.